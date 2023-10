Kirche vor Kipppunkt: "Irgendwann bekommt man die Leute nicht mehr zurück"

Marlies Prinz war in Rom, um mit Delegierten der Synode in Kontakt zu kommen.

Marlies Prinz studiert seit einem Jahr Theologie - den Studienstart heuer hat sie allerdings verpasst. Der Grund: Sie war in Rom, um bei der Synode mit Delegierten in Kontakt zu kommen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich auch junge Menschen für die Weiterentwicklung der alteingefahren Strukturen der Kirche einsetzen. Das Thema der Synode ist "Synodalität" - "also wie eine neue Kultur des Miteinanders in der Kirche entwickelt werden kann", sagt die 19-jährige Ennserin, die