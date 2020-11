"Eine hochangespannte Situation für alle Spitäler"

Die Situation in den Intensivstationen der oberösterreichischen Spitäler blieb auch gestern höchst angespannt: 112 der aktuell insgesamt 150 für Covid-Patienten reservierten Intensivbetten waren belegt.

Mehr als ein Drittel der Intensivpatienten – genau 41 – werden aktuell in Krankenhäusern der Versorgungsregion Linz behandelt, der Löwenanteil davon im Kepler-Universitätsklinikum.

Wie ernst die Lage in Oberösterreich ist, beschreibt Adolf Inzinger, Direktor der österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder. Im Linzer Spital der Barmherzigen Brüder sei die Anspannung bundesweit am deutlichsten, so Inzinger. Hier sind neun Intensivbetten belegt und der Spielraum fast völlig eingeschränkt, weil auch die Intensivpatienten mit anderen Erkrankungen versorgt werden müssten, sagt Inzinger.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Covid-Patienten auf der Intensivabteilung liege bei zehn bis zwölf Tagen, der große Engpass drohe im Bereich der personellen Kapazitäten, so Inzinger. Die Ordensspitäler in Oberösterreich, besonders im Raum Linz, seien im ständigen Austausch mit allen anderen Krankenhäusern in Linz und dem ganzen Land. "Die Ressourcen werden engmaschig abgesprochen, und die gegenseitige Unterstützung ist groß. Trotzdem bleibt es eine hochangespannte Situation in Oberösterreich für alle Spitalsträger", sagt Inzinger.

Hilferuf aus Tirol

Auch in Tirol dürfte die Lage mittlerweile ähnlich ernst sein. Mediziner und das Pflegepersonal der Tiroler Spitäler haben gestern in einem Video einen Appell an die Tiroler Bevölkerung gerichtet, die geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus einzuhalten. "Wir müssen bald anfangen zu entscheiden, wer kommt noch auf ein Intensivbett und wer nicht", sagte Stephan Eschertzhuber, Primar für Anästhesie und Intensivmedizin am LKH Hall.

