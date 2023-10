Eine große Bühne für die Miniaturwelt

Modelleisenbahnen, ferngesteuerte Flugzeuge, Hubschrauber, Autos und Schiffe, Modellbauten aus Karton oder Plastik – die Messehallen in Ried werden am kommenden Wochenende zur großen Bühne für die Miniaturwelt. Bei der Modellbaumesse am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, sind in acht Hallen die Modellbauten und -anlagen von 184 Firmen und Vereinen zu sehen.

Zum 15. Mal findet diese Messe in Ried statt, und sie hat sich zu einer Leitmesse entwickelt. "Aus einer kleinen Messe ist im Lauf der Jahre eine der bedeutendsten Modellbaumessen in Österreich und im süddeutschen Raum geworden", sagt Messedirektor Helmut Slezak.

Ein Jubiläum feiert auch der 1. Modellbahnclub Ried – dieser wurde vor 40 Jahren gegründet. Aus diesem Anlass hat der Club mehrere Modellbahnanlagen auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern aufgebaut. Erstmals sind auch die ÖBB mit zahlreichen Modellen auf der Messe vertreten. Die Halle 19 ist daher dem Thema Modelleisenbahn gewidmet.

Auch Lego- und Playmobil-Ausstellungen sind zu sehen, unter anderem findet ein Lego-Schnellbauwettbewerb statt. Anmeldung: www.modellbau-ried.at

Die ferngesteuerten Autos sind im FACC Sky Dome zu bestaunen, die Flugvorführungen finden stündlich am großen Indoor-Flugfeld statt, die Modellschiffe werden in einem großen Hafenbecken in See stechen.

Die Modellbaumesse ist am Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet; Onlinetickets unter www.modellbau-ried.at

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer