Eine Gmundner Herzensangelegenheit

Die Welt verdankt Martin Luther nicht nur die erste deutsche Bibelübersetzung, sondern irgendwie auch den Gmundner Liebstattsonntag. Weil die Ideen des Reformators in der Salzhandelsstadt am Traunsee auf besonders fruchtbaren Boden gefallen waren, sah sich die katholische Kirche im 17. Jahrhundert zu einer Gegenoffensive gezwungen. Nicht nur der Kapuzinerorden wurde in der Stadt angesiedelt. 1641 entstand auch eine Corpus-Christi-Bruderschaft.