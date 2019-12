Während draußen die Winterzeit immer spürbarer wird, sind sie ein Ort der Zuflucht und der Gemütlichkeit: die oberösterreichischen Gaststuben.

Noch bis Ende des Jahres suchen die OÖNachrichten gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich die schönste Gaststube des Landes. Ihr Stimme können Sie noch bis 31. Dezember per Wahlzettel oder täglich im Internet auf nachrichten.at/gaststubenwahl abgeben. Die zehn Gaststuben mit den meisten Stimmen werden dann von einer Fachjury bewertet. "So unterschiedlich die Gaststuben in Oberösterreich auch sind, eines vereint sie: Die Menschen fühlen sich hier wohl", sagt Thomas Mayr-Stockinger, Tourismus-Spartensprecher der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

111 Gaststuben nehmen an der Wahl teil. Mehr als 10.000 Mal wurde bereits abgestimmt. Mitstimmen lohnt sich: Unter allen, die abgestimmt haben, werden nach Ende der Wahl ein Wellness-Aufenthalt für zwei Personen in der Therme Geinberg (zwei Nächte), eine Gaststuben-Party im Wert von 700 Euro und eine Grillparty für 350 Euro verlost.

Das Rennen an der Spitze gestaltet sich bisher spannend. Derzeit hat der Maurerwirt in Kirchschlag die Nase knapp vorne. Wirt Günter Maurer, weiß genau, was eine perfekte Gaststube ausmacht: "Sie muss das Wohnzimmer von jedem sein."

Der Gasthof Post in Hellmonsödt hat derzeit die zweitmeisten Stimmen. Mit einer Mischung aus Geselligkeit, Gemütlichkeit und einer Prise Romantik, kann Wirt Martin Rittberger seine Gäste überzeugen.

Das Gasthaus Silmbroth in Scharnstein liegt auf dem dritten Platz. Seit einem Jahrhundert ist der Betrieb in Familienbesitz. Fritz Silmbroth weiß, eine gute Stube ist mehr als Sessel, Tische und Dekoration: "Eine Gaststube muss eine Seele haben und eine Geschichte erzählen können."

