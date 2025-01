Eine Familie und ihr Feuerwehr-Gen

Die Uniform sitzt, eine ganze Reihe Abzeichen glänzen am Jackett um die Wette. Johann Simader hat ja auch einiges erlebt und geleistet in all den Jahren, die er schon bei der Feuerwehr ist. Bei fordernden Einsätzen sowieso, und einige Jahre war er auch Kommandant-Stellvertreter. Jetzt, mit bald 98 Jahren, kann er es aber etwas ruhiger angehen lassen.