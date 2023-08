Eine erste Sommerbilanz: zu heiß, zu trocken, zu kühl, zu nass

17 Kilometer Luftlinie trennen Reichersberg am Inn (Bezirk Ried) und Aspach (Bezirk Braunau). Wenn es um die Temperaturen des vergangenen Monats geht, passt kein Blatt zwischen die beiden Gemeinden. Nirgendwo anders in Oberösterreich war es im Vergleich zur Klimaperiode 1991–2020 heißer. Aspach und Reichersberg lagen 2,1 Grad über dem Mittel, in der Stadt Linz war es immerhin um 2,0 Grad zu warm.