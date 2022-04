Eine Demonstration am Fuße des Traunsteins

Es war ein Kommen und Gehen beim Badeplatz unterhalb des ehemaligen Schlosshotels Freisitz Roith an der Gmundner Traunsteinstraße: Gekommen und gegangen sind etliche Protestierende gegen die ihrer Meinung nach exorbitant zu hohen Parkgebühren am Ende der Straße – beim Umkehrplatz am Fuße des Traunsteins – von zehn Euro pro Stunde bzw. 25 Euro pro Tag.