"Eine Betonwüste ist sie schon" - So wirkt die Linzer Landstraße auf ihre Besucher

Einig sind sich die Leute darin, dass die Landstraße eine gute Auswahl an unterschiedlichen Geschäften bietet. Grafikdesignerin Melanie Pichler etwa verbringt ihre Mittagspause gerne hier: "Ich arbeite in der Nähe und besuche gern ein paar Geschäfte. Auch kulinarisch wird viel geboten. Es passt!" Wilfried Haundschmid war vor zwei Tagen noch in Jerusalem auf Urlaub. Dort sei es ganz anders zugegangen, sagt er. Nun genießt der Freistädter die entspanntere Atmosphäre in Linz: "Besonders attraktiv machen die Landstraße die Möglichkeiten für den Einkauf und die Gelassenheit der Leute."

Die Schülerin Helene Bauer kommt aus Gallneukirchen zum Einkaufen nach Linz. Ihr gefällt das Ambiente der Landstraße, "vor allem in der Nacht mit den Lichtern". Marian Vukovic kommt aus Stuttgart und macht ein Praktikum in der Linzer Landstraße. Er findet das Angebot gut, aber: "Eine Betonwüste ist sie schon." Die 74-jährige Christine Kranzler findet die Einkaufsstraße im Sommer fast nicht erträglich: "Es gehört dringend etwas gemacht - Fassadenbegrünung, echte Bäume, mehr Bänke." Ein Passant bleibt kurz stehen, er ist ebenfalls dieser Meinung: "Ich finde, man könnte sich hier ein Beispiel an Graz nehmen. Dort gibt es zwischendrin begrünte Plätze mit Bänken zum Rasten."

Autor Sarah Kowatschek