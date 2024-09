Ehrenamtswahl: Eine Auszeichnung "für die guten Seelen des Sports"

"Lebende Legenden", Menschen, die fast jeden Tag auf dem Sportplatz stehen, und jene, die auch mit Krücken ein Training leiten – sie standen am Donnerstag bei der "Dankeschön"-Gala im Olympiazentrum auf der Gugl im Mittelpunkt. Normalerweise sind die 200.000 Ehrenamtlichen der oberösterreichischen Sportvereine wie in einem Theater hinter den Kulissen tätig und dort für den reibungslosen Ablauf zuständig. "Die Scheinwerfer sind dabei meist auf andere gerichtet. Nicht so heute", sagt Thomas Arnoldner, stellvertretender Chefredakteur der OÖNachrichten.

Die Unterstützer (v.l.): Petra Wintersperger-Paunger (Life Radio), Christof Bauer (TV1), Alexandra Mittermayr (Tips), Landesrat Markus Achleitner (VP), Gino Cuturi (Wimmer Medien), Thomas Arnoldner (OÖNachrichten) mit Moderator Wolfgang Haimel Bild: VOLKER WEIHBOLD

Gemeinsam mit dem Sportland Oberösterreich, den Tips, TV1 und Life Radio wurden die verdienten Funktionäre auch heuer wieder vor den Vorhang geholt. Mit dem Ehrenamtspreis – der den passenden Namen "Dankeschön" trägt – soll das unermüdliche Engagement der Freiwilligen gewürdigt werden. Für Gino Cuturi vom Medienhaus Wimmer ist es selbstverständlich, die Preisverleihung zu unterstützen: "Sport und Kultur verbindet die Menschen. Es macht eine Gesellschaft besser, wenn es viel Miteinander gibt. Die Funktionäre sind es mehr als wert, sich in den Vordergrund stellen zu lassen."

Ganz ähnlich sieht es Sportlandesrat Markus Achleitner (VP), für den die Gala "ein Hochamt und ein Feiertag des Sports" ist. "Wir wollen die guten Seelen des Sports berühmter machen, damit viele junge Menschen diesen Vorbildern nacheifern."

Sportlandesrat Markus Achleitner (VP) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Fleißig Stimmen abgegeben

Von 8. bis 31. August voteten Vereinsmitglieder, Freunde, Familie und Bekannte online für die 89 Nominierten. 183.846 Stimmen kamen in diesem Zeitraum zusammen und kürten damit die 16 Bezirkssieger, die jeweils einen Scheck über 1000 Euro erhielten.

Jeder der Ehrenamtlichen leistet einen wichtigen Beitrag in Vereinen, sei das nun als Obfrau, Trainer oder "gute Fee". "Es geht nicht darum, welche Couleur oder welchen Beruf man hat, sondern darum, was man füreinander macht", sagt Alexandra Mittermayr, Chefredakteurin der Tips. Gerade in Zeiten, in denen oft das Trennende im Vordergrund stehe, sei der Zusammenhalt besonders wichtig.

Dem schließt sich auch Petra Wintersperger-Paunger von Life Radio an: "Der Sportverein ist ein soziales Gefüge, in dem Kinder animiert werden, etwas Gemeinsames zu schaffen. Das Ehrenamt ist dabei eine riesengroße Säule. Egal, ob man Trikots wäscht oder Kuchen backt."

Und nicht nur das: "Jugendliche verbringen täglich vier bis fünf Stunden vor dem Bildschirm. Da braucht es Menschen, die zeigen, dass es in Sportschuhen auch ganz cool ist", sagt TV1-Geschäftsführer Christof Bauer.

Landessieger aus Schärding

Zur musikalischen Untermalung durch die "mollcombo" fand Moderator Wolfgang Haimel für die preisgekrönten Ehrenamtlichen berührende Worte. Er strich damit den wertvollen Einsatz eines jeden einzelnen Ausgezeichneten hervor, die danach sichtlich gerührt ihre Urkunden, Trophäen und Schecks entgegennahmen.

Ein besonderes Highlight des Abends war schließlich die Verkündung des Landessiegers, der von einer Jury aus den 16 Bezirkssiegern gewählt worden war. Das eingespielte Video zeigte Manfred Rigler, von seinen Schützlingen "Fredy" genannt, bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Jugendleiter bei den Schärdinger Juniors.

Der diesjährige Landessieger aus Schärding: Manfred Rigler Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Fredy hat immer ein offenes Ohr, wir wissen, dass wir immer zu ihm kommen können" – so wird der langjährige Funktionär von den Jugendlichen seines Vereins beschrieben. "Das bedeutet mir fast noch mehr als der Preis selbst", gibt der glückliche Landessieger aus Schärding zu.

Die Bezirkssieger:

Braunau: Nicole Jankowski

Triathlon ATSV Braunau

Nicole Jankowski Triathlon ATSV Braunau Eferding: Richard Hofmann

Union Stroheim

Richard Hofmann Union Stroheim Freistadt: Manfred Freinschlag

TSU Wartberg ob der Aist

Manfred Freinschlag TSU Wartberg ob der Aist Gmunden: Christian Pamhas

UFC Grünau

Christian Pamhas UFC Grünau Grieskirchen: Gerald Wiesinger

ASKÖ Bruck-Peuerbach

Gerald Wiesinger ASKÖ Bruck-Peuerbach Kirchdorf: Harald Lemmerer

Judoverein Micheldorf

Harald Lemmerer Judoverein Micheldorf Linz: Walter Gupfinger

Union Fallschirmspringerclub Linz

Walter Gupfinger Union Fallschirmspringerclub Linz Linz-Land: Martin Stump

Judo ASKÖ Fairdrive Leonding

Martin Stump Judo ASKÖ Fairdrive Leonding Perg: Simone Rosenberger

ASKÖ Perg

Simone Rosenberger ASKÖ Perg Ried: Christian Klingseisen

Sportunion Hohenzell

Christian Klingseisen Sportunion Hohenzell Rohrbach: David Aichberger

SV Haslach

David Aichberger SV Haslach Schärding: Manfred Rigler

Schärding Juniors

Manfred Rigler Schärding Juniors Steyr: Roswitha Weiß

Union Freller Dach Schiedlberg

Roswitha Weiß Union Freller Dach Schiedlberg Urfahr-Umgebung: Franz Kaltenberger

Sportunion Schweinbach

Franz Kaltenberger Sportunion Schweinbach Vöcklabruck: Amelie Neumüller

ÖTB TV Schwanenstadt 1870

Amelie Neumüller ÖTB TV Schwanenstadt 1870 Wels: Mario Eder

Magistratssportverein Wels

