Eine alte Dame feierte unrunden Geburtstag

Am Samstag wurde der neue Bahnhof Alkoven eröffnet.

Deshalb luden die Linzer Lokalbahn AG und die Betreibergesellschaft Stern & Hafferl zu einem großen Jubiläumsfest bzw. zur Jubiläumsfahrt von Linz nach Eferding. Unterwegs wurde in Alkoven die neue Mobilitätsdrehscheibe feierlich eröffnet. Das Jubiläum wurde in Eferding gefeiert, wo Gratulanten aus Wirtschaft und Politik sich an die lange Erfolgsgeschichte erinnerten und einen Ausblick auf die Zukunft gaben. Beim "Tag der offenen Tür" konnten Interessierte außerdem einen Blick hinter die Kulissen der Remise, der Werkstätte und der Schulungseinrichtungen werfen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.