Eine abgestürzte Tafel und die Frage nach dem Besitzer

Acht Meter hoch, mehrere hundert Kilogramm schwer und an den Befestigungspunkten völlig verrostet ist das Passage-Werbeschild, das am Dienstag in der Linzer Innenstadt zu Boden stürzte. Zum Glück wurde niemand verletzt. Am Tag nach dem Unfall bleibt allerdings eine Frage offen: Wem gehört die Werbetafel?