Einbrüche in Timelkam, Linz und Ried: Rumänische Bande überführt

Die Einbrecher agierten international - und beschäftigten auch die Ermittler in Oberösterreich. Über einen Zeitraum von acht Monaten verübten die Rumänen zumindest zehn Einbrüche in Firmen im Raum Oberösterreich, Deutschland und Dänemark. Dabei hatten sie es auf Elektronik-Artikel, Kleidung, Ski sowie Kosmetikartikel abgesehen. Die Täter sollen damit ihren Lebensunterhalt beglichen haben. Die erbeuteten Waren wurden in Rumänien weiterverkauft, berichtet die Polizei am Samstag. "Derzeit liegen wir bei rund 340.000 Euro", beziffert ein Ermittler die aktuelle Schadenssumme. Die sechsköpfige Bande aus Rumänien war immer wieder in verschiedenen Besetzungen tätig. "Vier Männer waren immer fix dabei", sagt der Kriminalist.

Prostituierte in Linzer Wohnung

Aufmerksam auf die Bande wurden die Ermittler nach einem Einbruch in eine Firma in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) Mitte Oktober des Vorjahres. Dort haben die Rumänen Handys, Tablets und Laptops im sechsstelligen Bereich gestohlen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie es schon am Vortag versucht hatten. Sie wollten die Alarmanlage deaktivieren, indem sie die Stromzuleitung der Firma kappten. Allerdings lösten sie damit erst recht einen Alarm aus und ergriffen die Flucht. Beim nächsten Versuch waren die Einbrecher schließlich erfolgreich.

Drei Monate später, am 17. Jänner, wollten sie erneut einbrechen, erneut funkte die Alarmanlage dazwischen. In jener Nacht konnten die Männer von einer Überwachungskamera gefilmt werden. So lieferten sie den Ermittlern weitere Anhaltspunkte. Einer der Bandenmitglieder - es handelt sich um einen 35-jährigen Rumänen, der in Linz lebt - stand seither unter Beobachtung. Dabei zeigte sich unter anderem, dass die Täter für ihre Einbruchstouren Kleintransporter bei verschiedenen Firmen angemietet hatten. Er führte die Ermittler auch auf die Spur eines Komplizen (33) und zum "Stützpunkt" der Täter. Es war eine Wohnung in Linz, in der die Bandenmitglieder sowie eine illegale rumänische Prostituierte untergebracht waren.

100 Paar Ski nach Haftentlassung gestohlen

Die Bande war aber nicht nur in Timelkam aktiv. Später fand man heraus, dass sie auch einen Einbruch in eine Rieder Boutique verübt und Kleidung im Wert von mehr als 100.000 Euro erbeutet hatte. "Das Diebesgut wurde bereits am nächsten Tag in Rumänien verkauft", informierte die Landespolizeidirektion am Samstag.

Mitte März hatten es die Täter auf ein Radgeschäft im Bezirk Ried abgesehen. Weil in dieser Nacht der Lastwagen eines Logistikers am Firmengelände parkten, machten sie sich ohne Beute aus dem Staub. Zwei Nächte später versuchten sie es mitten in Linz bei einem Lebensmittelhändler. Um an die Elektrogeräte zu kommen, wollten sie die Scheibe einschlagen. Ins Innere schafften es die zwei Einbrecher nicht mehr. Sie wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht. Beide wurden inzwischen rechtskräftig verurteilt.

Die Täter sind Teil einer einschlägig vorbestraften rumänischen Gruppe, die sich im Vorjahr zusammengeschlossen hatte und in mehreren Ländern ihr Unwesen trieb. Dem 33-Jährigen konnte auch ein Einbruch in ein Sportgeschäft in Deutschland nachgewiesen werden. Mehr als hundert Paar Ski ließ der Mann, der erst eine Woche zuvor aus der Haft entlassen worden war, mitgehen.

Insgesamt fünf Rumänen sitzen derzeit in Haft. Gegen einen weiteren flüchtigen Täter besteht eine internationale Festnahmeanordnung und es wird nach ihm gefahndet.