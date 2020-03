Einbrüche auf Semmeringbasistunnel-Baustellen geklärt, Trio in Haft

Ein Bandenmitglied wurde in Rumänien geschnappt, ein weiteres in Frankreich. Der dritte wurde am burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf bei der Einreise nach Österreich arretiert. Alle drei sind in Leoben in Haft.

Die vorerst unbekannten Täter hatten in der Nacht auf den 5. Juni 2019 die Materialcontainer der Tunnelbaustelle in Mürzzuschlag aufgebrochen. Dabei erbeuteten sie diverse hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge. Weiters wurde aus dem Tank eines Baustellenbaggers Diesel abgezapft. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Im Zuge der Spurensicherung konnte DNA gesichert werden. Dieser Abrieb führte zu einem Trefferergebnis in der internationalen Datenbank bereits bekannter Straftäter, zu einem 26-jährigen Rumänen. Ein europäischer Haftbefehl brachte den ersten Fahndungserfolg, der Mann wurde in seinem Heimatland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Im Verhör gab er zwei Landsmänner als Mittäter, 22 und 26 Jahre alt, preis. Nach europäischen Haftbefehlen wurde der 22-Jährige in Nickelsdorf festgenommen. Die Festnahme des zweiten 26-Jährigen erfolgte in Frankreich, von wo aus er im Jänner 2020 nach Österreich ausgeliefert wurde. Im Zuge der weiteren Erhebungen wurde dem Trio der Diebstahl eines Schremm-Hammers und ein Dieseldiebstahl in Völtendorf-Spratzern (St. Pölten) sowie ein Einbruch in ein Autohaus in Perg/OÖ nachgewiesen. Bei letzterem Coup hatten die drei etliche Reifen samt Felgen erbeutet. In beiden Fällen betrug die Schadenssumme mehrere zehntausend Euro. Die Männer gaben ihre Taten teilweise zu.