Einbruchsserie in Enns geklärt: Zwei Täter in Haft

Dabei wurde unter anderem ein Tresor mit Bargeld und auch Goldschmuck erbeutet. Von den Tätern fehlte lange Zeit jede Spur – nun sitzen zwei Männer in Haft. Ein 34-jähriger Mann aus Leoben gestand nach mehrstündigen polizeilichen Vernehmungen, gemeinsam mit einem 19-jährigen Rumänen zumindest zwei Einbrüche in Enns begangen zu haben. Beide Männer hatten bereits in der Vergangenheit wegen Einbruchsdiebstählen Haftstrafen verbüßt.