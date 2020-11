Einbruchserie in Oberösterreich

Seit 28. Oktober wurde in in Linz-land, Grieskirchen, Vöcklabruck, Kirchdorf, Wels-land und Ried in elf Häusern eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter drangen offenbar während des Tages, teilweise bereits in den Vormittagsstunden, in die Häuser ein.

Bei einem Einbruch am 28. Oktober gegen 10:45 Uhr in Ried im Traunkreis wurden von einem Anwohner drei männliche Täter beim Versuch über ein Fenster in ein Haus einzudringen beobachtet und vertrieben. Dabei konnte das Fluchtfahrzeug fotografiert werden. Es handelt sich dabei um einen blaugrauen Ford Fiesta neueren Baujahres.

Zeugen, die Verdächtiges oder das Fluchtauto gesehen haben, werden gebeten sich beim Landeskriminalamt unter 059133 40 3333 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Das Bundeskriminalamt gibt folgende Tipps:

Schließen Sie Fenster und versperren Sie Terrassen- und Balkontüren – auch wenn Sie nur kurz weggehen.

Durch eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe können Einbrüche verhindert werden.

Halten Sie Augen und Ohren für sich und Ihre Nachbarn offen. Melden Sie Verdächtiges!

