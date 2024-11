Einbruch in Autohaus in Braunau geklärt: 38-Jähriger gestand E-Scooter-Diebstahl

Am 28. Juli in den frühen Morgenstunden verschaffte sich ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau Zugang zu einem Autohaus in Braunau. Der Beschuldigte schlug mit einem Stein eine Schaufensterscheibe ein und gelangte so in das Firmengebäude. Dort entwendete er zwei hochwertige E-Scooter im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Weil mehrere Spuren gesichert wurden, konnte der 38-Jährige nun eindeutig als Täter ausgeforscht werden. Das berichtete die Polizei am Freitagabend in einer Aussendung. Am gestrigen Donnerstag wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte umfassend geständig. Er wurde in die Justizanstalt Ried gebracht.

