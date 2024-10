Einbruch in Leonding: Dieb stieg über Balkon ein

Dreist ging ein Dieb in Leonding vor. Am Vormittag, laut Polizei zwischen 10:40 Uhr und 11:20 Uhr, brach der Gesuchte in ein Einfamilienhaus im Leondinger Stadtteil Doppl ein.

Er kletterte über die Balkonumrandung und brach die gekippte Balkontür des Einfamilienhauses auf. Dann durchsuchte er einige Zimmer. 130 Euro soll er laut Polizei insgesamt gefunden und eingesteckt haben.

Zwei Pflegekräfte konnten eine detaillierte Beschreibung des Einbrechers abgeben, da sie den Mann zuvor beobachtet hatten. Er hatte laut Angaben der Pfleger das Haus beobachtet und sich insgesamt verdächtig verhalten. Dann soll er in einen dunklen Pkw eingestiegen und davongefahren sein. Als die beiden Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, gemeinsam mit den Pflegern spazieren waren, soll der Mann zurückgekehrt sein und en Einbruch verübt haben.

Haben Sie diesen Mann gesehen?

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Gesucht ist eine männliche Person um die 1,70 Meter, korpulent, braune Haare. Getragen hat er eine lange blaue Sporthose, ein kurzes schwarzes T-Shirt und schwarze Turnschuhe. Unterwegs war er in einem schwarzen oder grauen Pkw.

Die Polizeiinspektion Leonding bittet um sachdienliche Hinweise an die Nummer 059133/4136

