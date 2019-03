Einbrecher zogen ohne Beute ab

WINDISCHGARSTEN. Kein Glück hatten jene unbekannten Täter, die in der Nacht auf Sonntag in einen Einkaufsmarkt in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf) einbrachen: Sie musste ohne Beute abziehen.

Dabei hatten die Einbrecher einigen Aufwand betrieben: Zuerst versuchten sie erfolglos, eine Sicherheitstür aufzuschneiden und ein Loch in eine Außenmauer des Geschäfts zu stemmen. Letzteres brachten sie schließlich an andere Stelle zuwege. Durch die Öffnung kamen sie in einen Personalraum. Dort brachen sie einen Kaffeeautomaten auf und probierten, an vier verschiedenen Stellen durch die Decke in den Lagerraum zu gelangen. Sie scheiterten allerdings und mussten ohne Beute abziehen.

Wie hoch der an dem Gebäude entstandene Sachschaden ist, ist noch unbekannt.

