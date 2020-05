Einbrecher wollte Durst mit Feuerlöscher stillen

Bei Ermittlungen wurde eine 22-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt ausgeforscht. Der junge Mann zeigte sich geständig und gab als Motiv Frust an, weil er von seinem Bruder aus dessen Wohnung geschmissen worden sei. Wie er zu Protokoll gab, war er in besagter Nacht am 23. Mai in berauschtem Zustand. Dies dürfte ihm auch dazu veranlasst haben, den Inhalt eines Feuerlöschers mit Trinkwasser zu verwechseln. Er hatte sich den Schlauch in den Mund gesteckt, um seinen Durst zu stillen. Außerdem beschädigte er im Keller des Mehrparteienhauses wahllos unterschiedliche Gegenstände.

Danach versuchte er durch Einschlagen der Eingangstür in ein Juweliergeschäft einzubrechen, was ihm jedoch misslang. Einen Arzt suchte er trotz starker Schmerzen nicht auf.

Bei der von der Staatsanwaltschaft Linz angeordneten Hausdurchsuchung fanden die Polizisten zudem Suchtmittelutensilien. Der Mann wird angezeigt.

