Einbrecher stahl Fernseher und attackierte Wohnungsbesitzer

Der 30-Jährige soll am Sonntag nach 18 Uhr in die Kellerräume eines Hauses in Vöcklabruck eingedrungen sein und stahl aus einer Wohnung ein TV-Gerät im Wert von mehreren tausend Euro. Als er den Abtransport vorbereitete, wurde er vom 47-jährigen Wohnungsbesitzer und dessen Gattin auf frischer Tat ertappt.

Als er den Dieb zur Rede stellen wollte, sagte dieser zuerst nichts, zog dann aber zwei Schraubenzieher aus der Tasche und wollte auf den Wohnungsbesitzer einstechen, was ihm nicht gelang. Der 47-Jährige konnte den Einbrecher im Anschluss zu Boden bringen, während seine Frau die Polizei verständigte.

Der Beschuldigte wurde von den Polizisten aus Vöcklabruck festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Dort stellten sie im Zuge der Durchsuchung geringe Mengen an Cannabiskraut und Cannabisharz sicher. Von der Staatsanwaltschaft Wels wurde die Einlieferung in die Justizanstalt angeordnet.