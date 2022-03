Insgesamt sieben Einbrüche soll eine fünfköpfige Bande - vier Rumänen und ein Österreicher - im September 2021 in den Bezirken Perg und Freistadt begangen haben. Die Tatverdächtigen sollen in Imbissstuben, Vereinshäuser und eine Pizzeria eingebrochen sein. Nun wurden die Verdächtigen ausgeforscht. Sie sollen Bargeld erbeutet haben und einen Sachschaden von 20.000 Euro verursacht haben. Drei von ihnen sollen zudem an einem schweren Raub beteiligt sein.