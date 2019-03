Einbrecher schleichen sich mitten am Tag in ein Haus

LOSENSTEIN. Zwei Männer sind am Montag in das Vorhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens in Losenstein (Bezirk Steyr-Land) eingedrungen. Der Hausbesitzer überraschte die Einbrecher. Sie konnten später von der Polizei gestellt werden.

Die Polizei konnte beide Einbrecher festnehmen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mitten am Tag, gegen 13 Uhr, schlichen sich am Montag zwei Männer in das Vorhaus eines Hofes in Losenstein (Bezirk Steyr-Land). Die beiden Einbrecher, ein 49-jähriger und ein 27-jähriger, beide ungarische Staatsbürger, wurden vom Hausbesitzer überrascht. Dieser versuchte die Männer festzuhalten, die sich aber losreißen konnten. Während der ältere Einbrecher bereits mit dem Auto losgefahren ist, sprang der jüngere in den offenen Kofferraum und die beiden ergriffen die Flucht. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Am Ortsplatz Großraming konnten die Einbrecher schließlich gestellt und festgenommen werden, berichtet die Polizei. Bei der Einvernahme hat sich herausgestellt, dass gegen den 49-jährigen bereits ein Haftbefehl des Landesgericht Steyr vorliegt. Der 27-jährige lieferte einen positiven Drogentest ab. Beide wurden in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

