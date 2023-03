Einbrecher rammten Geschäft mit gestohlenem Auto

Es war am Samstag gegen 2.40 Uhr früh, als Markus und Barbara H. unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden. Erst war da ein lauter Knall, dann ging die Alarmanlage los, sogar eine kleine Erschütterung war spürbar. Markus H. stürzte daraufhin auf den Balkon seines Wohnhauses in Grünau im Almtal, in dem sich im Erdgeschoß sein Radgeschäft befindet.

Von dort aus musste der Besitzer zusehen, wie drei vermummte Männer hochwertige Fahrräder aus seinem Lagerraum stahlen.Die Täter ließen sich auch nicht durch seine lauten Rufe abhalten. Währenddessen alarmierte seine Frau die Polizei, die dem Paar riet, im Haus zu bleiben. Für ein Eingreifen war ohnehin keine Zeit. "Das Ganze war eine Sache auf zwei Minuten, dann waren sie wieder weg", sagte H. gestern im OÖN-Gespräch.

Der Sachschaden wird auf 60.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Bild: Almtalbiker

Seit viereinhalb Jahren betreibt das Ehepaar das Fachgeschäft "Almtalbiker". Eingebrochen wurde zuvor noch nie, und schon gar nicht auf diese rabiate Art: Die Täter hatten das Rolltor mit einem Auto gerammt, das sie zuvor vor einem nahe gelegenen Wohnhaus gestohlen hatten. Blitzschnell schafften sie die Räder aus dem Lager und verfrachteten sie in einen Kastenwagen, mit dem sie dann flüchteten.

Alles spricht für Profis

Für Markus H. ist klar: Auch wenn sie etwas ungeschickt mit den Rädern hantierten, hier waren Profis am Werk. Dafür spricht, dass sie während der Tat kein Wort miteinander wechselten und es vermieden, in die Überwachungskamera zu blicken. Lediglich auf einem Bild sind die Augen eines Mannes zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 60.000 bis 100.000 Euro geschätzt.

Mit dem Pkw rammten die Täter zuerst das Tor des Lagers. Bild: Almtalbiker

Dann stahlen sie die Fahrräder. Bild: Almtalbiker

Bei den gestohlenen Fahrrädern handelte es sich um vier E-Bikes – zwei der Marke Santa Cruz, ein Scott Lumen und ein Pivot Shuttle SL – sowie zwei Räder der Marke Pivot. Dazu kommen das ruinierte Rolltor, weitere durch den Aufprall beschädigte Räder sowie das als Rammbock missbrauchte Auto, das die Täter stark demoliert zurückließen.

"Wir lassen uns nicht unterkriegen", schreiben die Bestohlenen auf Instagram. Ob die Täter geschnappt werden? "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Markus H. Die Polizei Scharnstein bittet um Hinweise (Tel. 059133/4108100).

Autor Christian Diabl Christian Diabl

