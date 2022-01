Pärchen finanzierte sich Aufenthalt in Österreich durch Einbrüche

Bei einem Einbruch in einen Zigarettenautomaten Ende November des Vorjahres wurden die Beschuldigten von einem Zeugen beobachtet. Sie konnten von der Polizei festgenommen und nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt eingeliefert werden. Gegen den 24-Jährigen wurde Untersuchungshaft verhängt. Die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die Erhebungen ergaben, dass sich das Pärchen seit Anfang November in einer Wohnung in Oberösterreich aufgehalten und offensichtlich ihren Aufenthalt in Österreich durch Einbrüche finanziert hat. Die Beschuldigten zeigten sich nicht geständig. Sie stehen im Verdacht, weitere Einbrüche in drei Gaststätten und ein Wettlokal in Oberösterreich verübt zu haben. Es entstand dadurch Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.