Einbrecher leuchtete schlafenden Pensionisten an

Der bislang unbekannte Täter zwängte gegen 20:25 Uhr mit einem Flachwerkzeug die südlich gelegene Terrassentür des Einfamilienhauses im Bezirk Gmunden auf und drang in das Wohnzimmer des 83-Jährigen ein. Vom Wohnzimmer aus gelangte der einbrecher in das daneben liegende Schlafzimmer, in das sich der Pensionist kurz zuvor zurückgezogen hatte. Der Einbrecher leuchtete mit einer Taschenlampe den im Bett liegenden Pensionisten an. Der 83-Jährige schreckte auf und der unbekannte Täter flüchtete ohne Diebesgut.

Der Pensionist hatte das Anleuchten nicht richtig gedeutet. Er nahm an, dass er von außen durch das Schlafzimmerfenster angeleuchtet worden war und schlief weiter. Erst heute, Dienstag, gegen 8:15 Uhr stellte er fest, dass die Terrassentür aufgebrochen worden war. Der Pensionist erstattete Anzeige bei der Polizei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.