Einbrecher legte in Geschäft Feuer

Gegen 4.20 Uhr war ein noch unbekannter Täter in das Geschäft eingebrochen und entwendete Bargeld aus der Kassenlade. Danach legte er in dem Geschäft Feuer und verließ den Tatort. Die Berufsfeuerwehr Linz rückte mit einem Löschzug zur Brandbekämpfung an. Nach Beendigung des Einsatzes wurden im Geschäft zumindest zwei voneinander örtlich unabhängige Brandherde ausfindig gemacht. Die 48-jährige Hausbewohnerin, die den Brand aufgrund der Rauchentwicklung bemerkt und auch die Einsatzkräfte verständigt hatte, klagte danach über leichte Atemwegsprobleme. Sie wurde von einer Mannschaft des Roten Kreuzes erstversorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war vorerst nicht notwendig. Weitere Personen wurden nicht verletzt