Einbrecher im Keller erwischt und festgehalten

Der Linzer stand beim Eintreffen der Polizei eingekreist von drei Zeugen vor dem besagten Hauseingang in Leonding. Im Rucksack des Beschuldigten konnten die Beamten diverses Diebesgut sicherstellen. Die Beute, die der Dieb aus zwei unversperrten Pkw gestohlen hatte, hatte er zusammen mit einem Messer in der Nähe versteckt.

Im Mehrparteienhaus gelangte der Mann durch eine unversperrte Hintereingangstür in den Keller, wo er dann von drei Zeugen überrascht wurde. Zusätzlich hatte der unter Drogeneinfluss stehende Dieb einen Hund mit, weshalb die Tierrettung verständigt und der Hund abgeholt werden musste. Während der Amtshandlung war der Beschuldigte äußerst aggressiv und beleidigte die anwesenden Zeugen, sowie die Beamten. Er wurde festgenommen und bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

