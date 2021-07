Einbrecher im Inn- und Mühlviertel: Polizei bittet um Hinweise

In Treffling (Bezirk Urfahr-Umgebung) brachen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in eine Werkstätte und ein Altstoffsammelzentrum ein und ließen Bargeldbestände in noch unbekannter Höhe sowie mehrere Lesebrillen mitgehen. Auch aus einem Baucontainer und aus einem Altstoffsammelzentrum in Gallneukirchen stahlen sie Bargeld. Beim Postverteilerzentrum war schließlich Schluss: Nachdem die Einbrecher gegen 4.02 Uhr den Alarm ausgelöst hatten, ergriffen sie die Flucht. Die Polizei Gallneukirchen bittet um Hinweise unter der Nummer 059133 4330.

Auch im Innviertel waren in der Nacht auf Donnerstag Einbrecher am Werk. Sie drangen durch ein Fenster in ein Clubheim in Aurolzmünster (Bezirk Ried im Innkreis) ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen eine Kellnerbrieftasche samt Bargeld. Weiters brachen sie einen Getränkeautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld. Auch bei einem Vereinsheim schlugen sie das Fenster ein und stahlen Bargeld sowie mehrere Schlüssel.

An einer Tankstelle scheiterten die Unbekannten: Sie zerschlugen beide Lichtkuppeln, gelangten aber nicht in den Innenraum, da ein Abstieg aus einer Höhe von mehreren Metern notwendig gewesen wäre. An sämtlichen Tatorten verursachten die Täter erheblichen Sachschaden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.