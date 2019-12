Einbrecher flüchteten mit gefundenem Kastenwagen

In der Nacht auf Freitag brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in Wartberg an der Aist ein. Sie stahlen Geld, eine Armbanduhr, eine Geldtasche samt Dokumente und den Schlüssel eines Kastenwagens, der vor der Türe abgestellt war. Mit diesem Fahrzeug machten sich die Diebe dann auch aus dem Staub.

