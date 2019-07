Einbrecher brach sich auf der Flucht beide Beine

Er bedrohte den Security-Mitarbeiter mit einem Revolver und sprang dann aus dem Fenster. Obwohl er sich Brüche an beiden Beinen zugezogen hat, gelang ihm noch die Flucht. DNA-Spuren überführten ihn aber. Der Mann dürfte bei seiner Flucht aus dem Fenster acht bis zehn Meter abgestürzt sein, berichtete die Polizei am Montag. Er konnte zwar dennoch entkommen, aber die Ermittler stellten seine DNA sicher und fanden in der Nähe des Tatorts einen Rucksack. Beides führte sie auf die Spur des 46-jährigen Linzers.

Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Garsten. Die Polizei geht nach langwierigen Ermittlungen davon aus, dass er auch mit 13 Einbrüchen im Bezirk Kirchdorf etwas zu tun hat.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.