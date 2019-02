Einbrecher betrieben in Bosnien einen Laden für gestohlene Fahrräder

LINZ. Die Polizei hat einer Einbrecherbande das Handwerk gelegt, die in Banja Luka sogar ein eigenes Geschäft hatte, in dem gestohlene Räder aus Oberösterreich verkauft wurden.

Auf Einbrüche in Kellerabteile von Mehrparteienhäusern hatte sich die Gruppierung spezialisiert. Die Beute: Fahrräder, E-Bikes und Werkzeug. Zugeschlagen hat das Duo aus Bosnien beinahe in ganz Oberösterreich. Mindestens 64 Einbrüche seit Sommer 2017 in Linz und den Bezirken Linz-Land, Wels-Land, Perg, Kirchdorf, Urfahr-Umgebung, Vöcklabruck und Grieskirchen konnten die Ermittler dem 19-Jährigen und seinem 24 Jahre alten Komplizen nachweisen. U.a. wurden 160 Fahrhräder bzw. E-Bikes gestohlen. Der Schaden beträgt 162.000 Euro.

Als Hehler diente ein Landsmann (33), der in Banja Luka in Bosnien einen gewerblichen Fahrradhandel betrieb. In dem Laden wurde die Beute verkauft. Als bosnische Beamte gemeinsam mit oberösterreichischen Kriminalisten über Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Steyr Ende Jänner in Banja Luka eine Hausdurchsuchung durchführten, konnten noch drei Räder aus Oberösterreich sichergestellt werden.

„Das Problem ist, dass die Täter die gestohlenen Räder so umbauen, dass dadurch die Rahmennummern entfernt werden“, sagt Rudi Frühwirth vom Landeskriminalamt Oberösterreich. Die Polizei könne die gestohlenen Räder meist nicht mehr den rechtmäßigen Besitzern zuordnen. Besitzer von Rädern sollen daher die Rahmennummer eines Fahrrades oder E-Bikes fotografieren, damit sie diese im Diebstahlsfall dokumentieren können, empfiehlt der Ermittler.

Im konkreten Fall kam die Polizei den Tätern auf die Schliche, weil sich ein aufmerksamer Zeuge im Raum von Schlüßlberg das Autokennzeichen der Einbrecher notiert hatte. Er hatte im September 2018 beobachtet, wie zwei Männer in einer Wohnsiedlung Gegenstände in einen Pkw verladen hatten. Wenige Tage später wurden die Männer dann auf frischer Tat von der Polizei erwischt, wie sie die Beute, darunter sechs Räder, zum Abtransport in den Wagen verluden.

