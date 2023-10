Ein Wochenende im Zeichen der Blasmusik

Eine traditionelle Kunstform für ein breites Publikum zugänglich zu machen: Mit diesem Auftrag traten der Blasmusikverband Grieskirchen und der Landesblasmusikverband als Veranstalter des "Leben.Blasmusik.Festivals" an. Diese Vorgabe habe das vergangene Wochenende voll erfüllt, sagte Bezirksobfrau Andrea Märzendorfer am Sonntag: "Die Leute haben sich herausgesucht, was ihnen gefällt."

Von Freitag bis Sonntag standen die Bezirkshauptstadt und ihre Umgebung ganz im Zeichen der Blasmusik. Den Anfang machte eine "Wirtshausroas" in Grieskirchen am Freitagabend. Musikgruppen zogen von Lokal zu Lokal und unterhielten die zahlreich erschienenen Gäste. Am Samstag stellten sich ab 10 Uhr fünf Musikkapellen aus ganz Oberösterreich einer Konzertwertung in der Pfarrkirche Kallham – "Es war ein großartiger Rahmen für die feine Musik", sagt Märzendorfer. Das erfreuliche Ergebnis: Alle teilnehmenden Vereine schafften eine Goldmedaille.

Erstklassige Blasmusik in informeller Atmosphäre Bild: Christoph Mühlböck/BMV Grieskirchen

Fulminanter Konzertabend

Den musikalischen Höhepunkt bildete ein Konzert in der Fertigungshalle der Firma Gföllner in Stritzing. Dort kam "Oberösterreich im Vier-Viertel-Takt" zur Uraufführung: ein eigens für das Festival komponiertes Stück, für das fünf oberösterreichische Komponisten zusammengearbeitet haben. "Es war eine fulminante Aufführung. Die Leute waren zutiefst beeindruckt", sagt Märzendorfer.

Musikalische Rundwanderung Bild: Christoph Mühlböck/BMV Grieskirchen

Am Sonntag fand das Festival mit einer musikalischen Wanderung bei milden Temperaturen und einem Frühschoppen seinen Abschluss. "Ich bin überglücklich, dass wir die Premiere so gut über die Bühne gebracht haben. Das Konzept ist voll aufgegangen", resümiert Märzendorfer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper