Ein "Wirtshausziaga" durch Linz mit den OÖN und dem Nordico

Die aktuelle Ausstellung im Linzer Stadtmuseum Nordico hat sich zum absoluten Publikumsmagneten gemausert. Nicht zuletzt liegt das wohl am Thema: "Prost, Mahlzeit! – Wirtshauskultur in Linz" beschäftigt sich auf launig-interessante Weise mit leicht verdaulichen wissenschaftlichen Aspekten der Linzer Wirtshauskultur.

Sehen lassen kann sich auch das Rahmenprogramm dieser von den OÖNachrichten präsentierten Ausstellung. Ein nächster Höhepunkt wartet am Freitag, 28. Juni, von 15 bis 17 Uhr auf alle OÖNcard-Besitzer. Ausstellungskuratorin Klaudia Kreslehner persönlich lädt exklusiv zum gastronomischen Spaziergang durch Linz ein – zu verschwundenen, aber auch bestehenden Linzer Wirtshäusern.

Zum Aufwärmen

"In ein paar Wirtshäuser werden wir auch einen Blick hineinwerfen", sagt Kuratorin Klaudia Kreslehner, die sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Kultur der städtischen Gastronomie auseinandergesetzt hat. Vor der Führung bietet sich zum thematischen Aufwärmen noch ein Besuch bei der "Prost, Mahlzeit!"-Ausstellung an (ab 14 Uhr).