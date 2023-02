Ein Wetter zum Dahinschmelzen

20 Kilometer liegen zwischen Oberösterreichs Zentralraum und dem Winter. Während die Linzer den Schnee nur noch vom Hörensagen kennen, fahren die Mühlviertler darauf ab. Auf Loipen, Pisten und im freien Skigelände. In den kommenden Tagen wird das Mühlviertel dem Zentralraum noch um etwas voraus sein: Sonnenstunden.

Denn ab heute teilt sich das gesamte Land in hell und dunkel. Zumindest an den Vormittagen. "Im Flachland dominiert der Nebel, in den höheren Regionen die Sonne", sagt Liliane Hofer, Meteorologin bei der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Strahlend schön werde es dort, wo die Sonnenstrahlen durch die wabernden Schwaden brächen. So schön, dass auch der Schnee dahinschmelze.

Sechs Grad in 2000 Metern

Die Frostgrenze steigt schon heute, Montag, auf über 2900 Meter Seehöhe an. An den Temperaturen ändert sich vor allem das Symbol: Aus minus wird plus. Vier Grad sind am Vormittag das höchste der Gefühle, acht sind es bereits am Nachmittag. "Und es wird jetzt jeden Tag um ein Grad wärmer", sagt Hofer. Innviertel, Hausruckviertel und Zentralraum halten sich in Sachen Sonnenschein großteils bedeckt, erst am Nachmittag wird sich das Nebelproblem in Luft auflösen. Morgen, Dienstag, steigen die Temperaturen auf neun Grad, in 2000 Metern Seehöhe sind es bereits drei Grad plus – Frühjahrsskilauf im Februar.

"Die Luft ist trocken und es gibt genügend Reserven. Aber förderlich für die Schneelage ist diese Situation natürlich nicht", sagt Hofer. Am Mittwoch macht das Thermometer einen weiteren Sprung: zehn Grad in den Tälern, plus zwei Grad in 3000 Metern Seehöhe. Am Donnerstag wird mit elf Grad eine klassische März-Durchschnittstemperatur erreicht. "Am wärmsten wird es in den südlichen Landesteilen. Dort gibt es entweder kaum Nebel oder er löst sich schon am Vormittag auf. Und die Sonne hat schon eine ordentliche Kraft, da fühlt es sich schon fast wie Frühling an", sagt Hofer. Für jene, die in dieser Woche zu Nebelhockern mutieren, wird die Gerechtigkeit am Freitag wiederhergestellt: Eine Störung erreicht Oberösterreich. Sie stört vor allem jene, die das Wochenende in der Natur verbringen wollen: "Westwind frischt auf. Er erreicht Spitzen bis zu 60 km/h", sagt die Meteorologin. Dichte Wolken bringen Niederschlag, aber keine Abkühlung: Die Schneefallgrenze liegt auf 1500 Metern Seehöhe, darunter wird es ausschließlich regnen. Dauerregen ist allerdings nicht prognostiziert, Freitagnachmittag könnte sich bereits wieder ein Sonnenfenster öffnen. Dasselbe gilt aus heutiger Sicht für den Samstag. Und am Sonntag steigen die Temperaturen bereits wieder: zwölf Grad am 19. Februar.

Gabriel Egger

