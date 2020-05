Ein weiterer Corona-Todesfall in Oberösterreich

Nachdem am Dienstag erstmals keine Neuinfektionen registriert worden waren, ist die Zahl der Infektionen seither wieder marginal gestiegen. Jene der aktuell Erkrankten war weiter rückläufig. Erkrankt waren am Freitag (Stand 13 Uhr) 50 Personen, 24 wurden auf Normal- und vier auf Intensivstationen der Spitäler behandelt. Auch die Zahl der Infektionen in Alten- und Pflegeheimen war rückläufig: 14 Bewohner und 13 Mitarbeiter waren betroffen.

Gute Nachrichten gab es auch im Vorfeld des Muttertags: Nachdem Salzburg angekündigt hatte, dass Grenzübertritte zu diesem Anlass gelockert werden, teilte der Krisenstab des Landes Oberösterreich mit, das Gleiches auch für Oberösterreich gelte.