Ein "Weisenrat" für Oberösterreichs Landwirte

Das traditionelle Bild der Landwirtschaft, das viele von uns noch in den Köpfen hätten, stimme "längst nicht mehr", sagt Oberösterreichs Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP). Strukturwandel und Digitalität beschleunigten die Dinge. "Das ist eine Revolution, das kann man so sagen." Betriebe würden größer, den Klimawandel spürten die Bauern vor allen anderen, Digitalisierung und Innovation seien unausweichlich. Der Roboter in den Ställen, das sei kein Novum mehr.