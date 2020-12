Ein Viertel der Landsleute ging zum Test

LINZ. 315.281 Oberösterreicher haben von Freitag bis gestern Montag (Stand 17 Uhr) die Gelegenheit wahrgenommen, sich kostenlos auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Das sind 25,2 Prozent der "testfähigen" Bevölkerung.

Denn bestimmte Gruppen, wie etwa noch nicht schulpflichtige Kinder und Alten- und Pflegeheimbewohner, wurden in die Massentests nicht miteinbezogen. Auch Menschen, die bestimmte blutverdünnende Medikamente einnehmen müssen, durften nicht mitmachen. Das ergibt eine Grundgesamtheit von rund 1,25 Millionen Menschen – bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 1,45 Millionen Oberösterreichern.

Rechnet man die knapp 26.000 Lehrer und mehr als 3000 Polizisten hinzu, die sich eine Woche zuvor testen ließen, wurden in Oberösterreich insgesamt 344.369 Antigen-Tests ausgewertet. Das hebt die Teilnahmequote auf 27,5 Prozent. Von diesen rund 345.000 Tests brachten 1306 ein positives Ergebnis: Das sind 0,37 Prozent.

In diesen Fällen sind anschließende PCR-Tests notwendig. Soweit bereits ausgewertet, bestätigten die PCR-Tests eine Infektion in 77 Prozent der Fälle.

Somit konnten bereits rund 1000 Personen entdeckt werden, die bisher nicht wussten, dass sie das Virus in sich trugen. Hochgerechnet auf die mehr als 70 Prozent, die sich nicht testen ließen, heißt das aber auch, dass es wohl noch mehrere tausend unentdeckte Fälle in Oberösterreich geben könnte.

Im Bezirksvergleich hatten die Massentests von Freitag bis Montag (also ohne Lehrer und Polizisten) in Wels den geringsten Zuspruch. Die Messestadt weist eine Teilnahmequote von nur 15,6 Prozent auf. Am eifrigsten testen ließen sich die Bewohner des Bezirks Rohrbach – mit einer Teilnahmequote von 29 Prozent, knapp gefolgt von den Bezirken Freistadt (28,8 Prozent) und Urfahr-Umgebung (28,2). Unterdurchschnittlich war die Teilnahme unter anderem in Teilen des Innviertels (Bezirke Ried und Braunau).

Unabhängig von den nun stattgefundenen Bevölkerungstests testen die Alten- und Pflegeheime ihre Mitarbeiter sowie Krankenanstalten und Kliniken deren Beschäftigte und zum Teil Patienten in regelmäßigen Abständen.

Zwei Millionen Teilnehmer österreichweit

Rund zwei Millionen – oder 22,6 Prozent – der etwa 8,86 Millionen Österreicher sind in den vergangenen beiden Wochen zur ersten Tranche der Massentests erschienen. Rund 4200 erfuhren dabei, dass sie das Coronavirus in sich tragen.

Mit einer Teilnahmequote von 27,5 Prozent liegt Oberösterreich dabei über dem Bundesschnitt. Mit Abstand am geringsten war die Teilnahmequote in Wien (siehe Grafik). In der Bundeshauptstadt weist man freilich darauf hin, dass die Zahlen relativiert zu betrachten seien. Denn in den durchgängig geöffneten Corona-Checkpoints der Stadt hätten parallel zu den Massentest-Stationen Stadthalle, Messe und Marx Halle Zehntausende Tests stattgefunden. Hinzu komme, dass viele private Firmen regelmäßig ihre Mitarbeiter testen lassen. Das Angebot, eine Corona-Infektion abzuklären, sei in Wien groß.

Dennoch bereitet man sich in Wien bereits auf die von der Bundesregierung angekündigte zweite Testtranche von 8. bis 10. Jänner vor. Ein Großteil der Infrastruktur an den Massenteststationen bleibe bestehen, sagte der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner bei einer Pressekonferenz der beteiligten Einsatzorganisationen am Montag. Lediglich die Leitsysteme bzw. Absperrungen vor den Einrichtungen werden abgebaut.

Noch ausständig ist ein Endergebnis aus dem Burgenland. Dort kann man sich bis heute Abend noch in einer der 27 Teststationen im Land testen lassen. Doch schon in einer Zwischenbilanz von Sonntag lagen die Burgenländer mit einer Teilnahmequote von 19 Prozent vor Wien.

50- bis 70-Jährige waren häufig testen

Was die Teilnahme betrifft, haben Frauen gegenüber Männern in Oberösterreich mit 50,06 Prozent die Nase leicht vorn. Altersmäßig war die Beteiligung bei den 60- bis 69-Jährigen mit 19,77 Prozent am größten, gefolgt von den 50- bis 59-Jährigen mit 19,67 Prozent.

Alten- und Pflegeheimbewohner kamen für Testungen nicht infrage, in der Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen lag die Beteiligung nur noch bei 4,2 Prozent, bei den über 90-Jährigen nur bei 0,18 Prozent.

Die Teilnahmequote von Kindern und Jugendlichen bis 19 Jahre beträgt rund 7,5 Prozent. Jedoch ist auch in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen die Beteiligung mit 9,65 Prozent nicht viel höher. Die 30- bis 39-Jährigen kamen auf 12,9 Prozent Beteiligung, die 40- bis 49-Jährigen auf 13,7 Prozent.

