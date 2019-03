Ein Verletzter bei Messerstecherei im Innviertel

BRAUNAU. Einen Verletzten forderte ein Streit am Mittwochabend in einem Wettlokal im Innviertel.

Polizeieinsatz in Braunau Bild: (Pressefoto Scharinger)

Blaulicht-Einsatz am frühen Mittwochabend in einem Wettlokal in Braunau am Inn: Wie Polizei und Rotes Kreuz gegenüber den OÖN bestätigten, wurde ein Mann durch Messerstiche verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor war ein Streit zwischen mindestens zwei Männern eskaliert. Details über den Gesundheitszustand des Opfers waren vorerst nicht bekannt.

Der mutmaßliche Täter, ein 35-jähriger Türke, wurde ersten Informationen zufolge bereits festgenommen. Die Hintergründe für die Tat waren am Mittwochabend noch unklar. "Derzeit laufen die Einvernahmen", teilte die Polizei mit.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Der Tatort in Braunau am Inn

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema