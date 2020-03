Ein Turmfalke, der von Linz nach Libyen flog

Der 195 Gramm leichte Vogel war von der Greifvogel- und Eulenschutzstation OAW des Naturschutzbundes Oberösterreich mit einem Aluring ausgestattet und von der Station in Ebelsberg in die Freiheit entlassen worden. 80 Tage später wurde er von italienischen Kollegen in Nordafrika entdeckt und konnte aufgrund der Ringnummer zugeordnet werden. "Die mitteleuropäischen Turmfalken bleiben laut Literatur auch den Winter über teilweise im Brutgebiet. Dass es auch Ausnahmen gibt, zeigt dieser Fall", heißt es vom Naturschutzbund. Der Flug des Falken, der nach einer Verletzung in Ebelsberg gepflegt worden war, sei eine "Meisterleistung".

