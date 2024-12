Ein Toter nach Wohnhausbrand in Lichtenberg

Die Einsatzmeldung war vorerst unklar: Zu "Brand Gebäude" wurde die Feuerwehr Lichtenberg am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr früh alarmiert. Nur 2 Minuten später waren bereits 9 Nachbarwehren zur Unterstützung an den Einsatzort unterwegs. Zeugen hatte das Feuer in einem Haus in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) bemerkt und Alarm geschlagen.

Beim Eintreffen sei das Ausmaß des Brandes nicht offensichtlich gewesen, so Kommandant Markus Niederleitner von der FF Lichtenberg am Dienstagvormittag im Gespräch mit den OÖNachrichten. Vor allem deshalb, weil die Flammen, die gelodert hatten, bereits im Abklingen waren. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, dabei fanden die Einsatzkräfte die männliche Leiche.

Brandermittlungen laufen

Notarzt und Sanitäter konnten nichts mehr für den Mann tun, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, das dem Mann möglicherweise das Leben gekostet hat, ist derzeit noch völlig unklar. Zur Stunde laufen die Ermittlungen.

Mehr zum Thema Steyr 12 Feuerwehren bei Brand in Garsten im Einsatz GARSTEN. Der Brand eines Nebengebäudes forderte am Montagnachmittag die Einsatzkräfte im Gemeindegebiet von Garsten (Bezirk Steyr-Land). 12 Feuerwehren bei Brand in Garsten im Einsatz

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper