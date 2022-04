Ein Toter bei Forstunfall im Salzkammergut

Der 68-Jährige hatte sich am Montag allein in ein Waldstück im Gemeindegebiet von Bad Ischl (Bezirk Gmunden) aufgemacht, um Brennholz zu schlägern. Dabei wurde er von einem Baum getroffen und tödlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Weil ihr Gatte bis zum Nachmittag nicht zurückgekehrt war, verständigte seine besorgte Ehefrau die Polizei. Die Beamten fanden die Leiche des Mannes gegen 16 Uhr, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstagabend mit.