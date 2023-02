Ein Todesopfer bei Brand in Linz

Gegen 11 Uhr war die Linzer Berufsfeuerwehr zu dem Brand in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in der Ottensheimer Straße in Linz-Urfahr gerufen worden. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person. Jede Hilfe kam für sie zu spät. Eine weitere Person konnte laut ersten Angaben durch die Polizei jedoch gerettet werden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

