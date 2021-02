"Ein technisches Studium ist ein Magnet für künftige Jobangebote"

Killerviren oder doch nur Schnupfen? Wo wird in Zukunft unser Strom herkommen? Und was hat italienischer Espresso mit Verfahrenstechnik zu tun? Aus diesen und 39 weiteren Workshops konnten gestern rund 2600 Gymnasiasten aus ganz Oberösterreich bei der von den OÖNachrichten unterstützten Aktion "Traumberuf Technik" wählen.

Mit dem Angebot haben sich die Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) und die Johannes Kepler Universität (JKU) Linz ins Zeug gelegt, um künftige AHS-Absolventen für ein technisches Studium zu begeistern, beispielsweise für Medizin- und Bioinformatik oder Electrical Engineering.

"Sehnsüchtig erwartet"

Pandemie-bedingt hat die 15. Aktion "Traumberuf Technik" erstmals virtuell stattgefunden. Ein sprechender Roboter führte die Schüler an ihren Bildschirmen wie in einem Computerspiel durch drei Levels mit Videos, Workshops und virtueller Studienberatung. "Wir brauchen Techniker und Naturwissenschaftler. Mit so einer Berufswahl haben Sie exzellente Karrierechancen", sagte Gerald Reisinger, Präsident der FH OÖ, zu den AHS-Schülern und verwies auf die Anstellungsquote "bei unseren Absolventen von 99 bis 100 Prozent".

Stefan Koch, Vizerektor der JKU, erzählte, dass er einst selbst ein Gymnasium "mit sechs Jahren Latein" absolviert hat und sich dann entschied, Wirtschaftsinformatik zu studieren. "Wir werden euch vieles lehren und ihr werdet gefordert sein, aber alles ist absolut schaffbar", sagte Koch und hob die 34 technischen Studiengänge an der JKU von Künstlicher Intelligenz bis Medical Engineering hervor.

Auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) appellierte an die Schüler, in die Technik zu gehen, "dann werden Sie von den Firmen geradezu sehnsüchtig erwartet". Ein technisches Studium sei ein Magnet für die künftigen Jobchancen, sagte Achleitner.

Die Idee zu "Traumberuf Technik" hatte die Wirtschaftskammer OÖ, weitere Unterstützer sind die Sparkasse OÖ und die OÖN.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at