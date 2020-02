Schon von Kindesbeinen an war Georg Pirklbauer umgeben von Haustieren aller Art. Wenig verwunderlich, dass diese tierische Gesellschaft auch seine Berufsvorstellung prägte. Für ihn stand fest, er wollte später einmal Tierarzt werden, genauso wie sein Papa. Dieser erste Berufswunsch sollte nicht in Erfüllung gehen. Denn mittlerweile befindet sich der 25-Jährige mitten im Doktoratsstudium für Informatik an der JKU.