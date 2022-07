Ein Tag voller Kunst, Magie und Vielfalt

Mit dem Linzer Pflasterspektakel findet seit Donnerstag eines der bedeutendsten Straßenkunstfestivals Europas in der Landeshauptstadt statt. Mehr als 100 Künstlergruppen aus der ganzen Welt zeigen mit Comedy, Akrobatik und Tanz, Magie und Feuershows auf und beweisen, wie vielfältig die Kunst ist.

Bildergalerie

Bei dem von den OÖN präsentierten Künstlerfestival sind heute, Samstag, noch von 14 bis 23 Uhr zahlreiche Darbietungen auf den Straßen und Plätzen in der Innenstadt geplant. "Linz ist einzigartig und es ist ein außergewöhnliches Flair, das in der Stadt herrscht", hört man von den Künstlern, die sich für das Pflasterspektakel beworben haben.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) stattete gestern, Freitag, den Künstlergruppen in der Innenstadt einen Besuch ab. "Das Pflasterspektakel ist ein kulturelles Markenzeichen der Stadt und hat sich in den mehr als 30 Jahren in Europa etabliert", sagt Kulturreferentin und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

Wer die Künstler abseits des Trubels in der Stadt beobachten will, der hat die Möglichkeit, eine der acht neuen Spektakel-Oasen zu besuchen. Für Kinder gibt es viele Kreativangebote, Schminkstationen, auch eine Hüpfburg wurde neben der Stadtpfarrkirche Urfahr aufgebaut.

Eine kleine Abkühlung erwartet all diejenigen, die zum Stand der OÖNachrichten an der Ecke Landstraße/Spittelwiese kommen. Hier kann nämlich ein Gutschein für eine Kugel Eis gewonnen werden.