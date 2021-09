Ein Tag voll Zuckerwatte und Vergnügen

Zuckerwatte und Langos, dazu Musik aus den 90ern und Kindergeschrei. Gerüche, Geräusche und Kindheitserinnerungen fluten die Sinne, lange bevor der Eingang zum Rieder Volksfest zu sehen ist. Denn an diesem Spätsommernachmittag hatten offenbar viele Menschen die gleiche Idee. Pünktlich um 15 Uhr stehen sie in zwei langen Schlangen an, um aufs Festgelände zu gelangen. Geduld ist das Gebot der Stunde, die Menschentraube bewegt sich zunächst nur zentimeterweise.