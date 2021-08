Ein Tag für die freiwilligen Helfer: "Die Dankbarkeit ist überwältigend"

Ob in der Uniform des Samariterbundes, in der Sportkleidung des Turnvereins oder mit der Feuerwehr-Ausrüstung – gestern tummelten sich kleine und große Ehrenamtliche vor dem Landhaus in Linz, wo der oberösterreichische Ehrenamtstag gebührend gefeiert wurde. Das vielfältige Programm reichte von Live-Musik über Tanzeinlagen bis hin zu Leistungsschauen von Einsatzkräften.