Ein Symbol des Friedens im Europaparlament

Am Montagabend übergab dort VP-Delegationsleiterin Angelika Winzig das Friedenslicht an Vertreter des Hohen Hauses. "Auch dieses Jahr haben wir wieder gezeigt, dass wir im EU-Parlament für den Frieden in Europa und der Welt einstehen", sagte Winzig bei der Zeremonie.

Musikalisch gestaltet wurde die Zeremonie von Schülern der HLW Steyr, der HTL Steyr und der HTL Wels. Neben traditionellen Weihnachtsliedern sangen sie auch ein ukrainisches Lied, das die ukrainische Community in Steyr ausgewählt hatte.

"Das Friedenslicht ist ein Zeichen der Hoffnung, und die muss gerade jetzt stärker sein als die vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen", sagt Parlaments-Vizepräsident Othmar Karas bei der Feier, an der auch EVP-Parteivorsitzender Manfred Weber teilnahm.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Straßburg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.