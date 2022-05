Ein Stück Hoamatland im Wiener Rathaus

"Auf oamoi håt’s mi påckt, es muass einfach sei, dass ma då dabei is!" Auch wenn er anfangs noch gezögert hatte, nach Wien zu fahren, für den Innviertler Karl Freund aus Lambrechten – der pensionierte Landwirt war viele Jahre als Nationalratsabgeordneter nach Wien gependelt – gehört es noch immer dazu, beim Ball der Oberösterreicher in Wien dabei zu sein.

Rund 2800 Gäste haben am Samstagabend im Wiener Rathaus eine schwungvolle Ballnacht verbracht, und das Innviertel hat sich dabei in bester Feierlaune präsentiert."Wir zeigen in Wien, wie die Oberösterreicher feiern können", sagte etwa Besucherin Jutta Sperk.

Video: Das war der Ball der Oberösterreicher 2022

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Ehrengäste wurden schwungvoll vom Musikverein Eggerding (Bezirk Schärding) empfangen – am Samstagabend gaben in Wien nämlich die Innviertler den Takt an. Sie haben die Patronanz der 119. Auflage dieses Traditionsballes übernommen.

Die Musikkapelle Eggerding (Bezirk Schärding) gab beim Eintreffen der Gäste vor dem Wiener Rathaus den Ton an. Bild: Volker Weihbold

"Ein bisschen Nervosität ist da schon dabei gewesen, aber auch Stolz, dass wir auch den VIPs zeigen durften, wie gut wir spielen", sagte Musikerin Elisabeth Hauer nach dem Auftritt. Auch die Aspacher Tridoppler Musi ließ es sich nicht nehmen, ein paar ihrer Gstanzl zum Besten zu geben.

"Sie alle machen diesen Ball zu einem Fest und bringen ihn zum Glänzen", sagte Othmar Thann, Obmann des Vereins der Oberösterreicher in Wien, in Richtung der 2800 Gäste bei der Eröffnung. Zwei Jahre lang konnte der Ball pandemiebedingt nicht stattfinden, die Freude beim Verein und den Gästen war heuer dementsprechend groß, die Stimmung den ganzen Abend über ausgelassen.

"Wir brauchen das Miteinanderfeiern, und es ist eine Riesenfreude, dass wir das heute wieder gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern im Rathaus tun können", sagte auch Landeshauptmann Thomas Stelzer. Der Ball solle ein Zeichen der Lebensfreude und des Zusammenhalts sein, man werde in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz daher auch die Menschen in der Ukraine unterstützen.

OÖN-TV: Ball der Oberösterreicher 2022: Was ist typisch "oberösterreichisch"?

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

10.000 Euro für die Ukraine

Ein Bild des Künstlers Enrique Fuentes, Artist in Residence im Schütz Art Museum in Engelhartszell, wurde in der Ballnacht zu diesem Zweck versteigert, auch der Erlös der Ball-Tombola wird für die Ukraine gespendet. Die Summe wurde auf 10.000 Euro aufgerundet und an das Rote Kreuz für die Anschaffung von Rettungsautos in der Ukraine übergeben.

SaxRoyal, das international gefragte Bläserquintett, lieferte festliche Saxofon-Klänge im Festsaal des Rathauses. Bild: Volker Weihbold

Der Hausherr des Rathauses, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, betonte, dass an diesem Abend auch die Wiener die Gelegenheit hätten, die Schönheit Oberösterreichs kennenzulernen, und schwärmte von einem "wunderbaren Menschenschlag". Aus seiner Leidenschaft für Oberösterreich machte er kein Geheimnis: "Ich hab den nächsten Urlaub dort schon gebucht."

Die Mühlviertler Band Folkshilfe (im Bild Gitarrist und Sänger Paul Slaviczek) lieferte zu Mitternacht einen fulminanten Auftritt. Bild: Volker Weihbold

Getanzt und gefeiert wurde in den verschiedenen Räumen im Rathaus bis in die frühen Morgenstunden, für jeden Musikgeschmack war etwas dabei: vom Linzer Musicalensemble über SaxRoyal, DJ Rodrigezz, der Militärmusik Oberösterreich, dem Woodstock-der-Blasmusik-Tanzorchester, d’Mehrnblechan bis hin zur Eggerdinger Tanzlmusi. Der große Höhepunkt: die Mitternachtsshow von Folkshilfe, bei der die oberösterreichische Band ein Best-of ihrer größten Hits lieferte.